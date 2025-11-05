Кварацхелия: "Дори с десет души, Байерн се защитаваше добре“

site.btaКварацхелия: "Дори с десет души, Байерн се защитаваше добре“
Нападателят на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия коментира загубата с 1:2 от Байерн Мюнхен в четвъртия кръг на Шампионската лига.
"Байерн е много силен. Дори с десет души, те се защитаваха добре. ПСЖ имаше шансове, но те не бяха достатъчни. Нойер? За мен той е легенда на спорта. Да играеш срещу него винаги е нещо специално“, каза Кварацхелия, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.
ПСЖ претърпя първата си загуба този сезон на Шампионската лига и падна на трето място в класирането с девет точки. Байерн се изкачи начело с 12 точки.
/МД/
