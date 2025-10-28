Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Броят на жертвите при полицейска операция срещу наркотрафика в бразилския град Рио де Жанейро достигна до 64 души

Николай Джамбазов
Екип от парамедици превозва днес ранен при широкомащабната полицейска операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро. Снимка AP/Silvia Izquierdo
Рио де Жанейро,  
28.10.2025 21:09
 (БТА)

Броят на жертвите на широкомащабната полицейска операция срещу наркотрафика в бразилския град Рио де Жанейро достигна до 64 души, сред които и четирима полицаи, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.

Мащабната операция бе съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на втория по големина град в Бразилия, намиращи се близо до международното летище.

В подкрепа на полицаите бяха изпратени 2 хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички в гетата на града.

Според новите данни сегашната операция се превръща в най-смъртоносната полицейска акция в историята на щата Рио де Жанейро, разположен в югоизточната част на Бразилия.

Свързани новини

28.10.2025 19:32

Най-малко 20 заподозрени са убити при операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

Най-малко 20 заподозрени и няколко полицаи бяха убити днес при мащабна операция на бразилските органи на реда срещу наркотрафика в Рио де Жанейро, предадоха световните агенции, позовавайки се на властите.В операцията са участвали 2500 служители на органите на реда.

