С поднасяне на цветя пред паметника на Евтим Евтимов и поетичен рецитал беше отбелязана 92-рата годишнина от рождението на поета

С поднасяне на цветя пред паметника на Евтим Евтимов и с поетичен рецитал, беше отбелязана 92-рата годишнина от рождението на поета. Своята почит към именития творец отдадоха неговият син, поетът Венко Евтимов, Димитър Чолев, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в общинска администрация, Кирил Танушев, заместник-кмет по "Електронно управление, дигитализация и иновации", Вангелия Тренева - секретар на читалище "Братя Миладинови", представители на културни и образователни институции, граждани. Паметникът на Евтим Евтимов беше открит официално през 2021 г. Площадът в Петрич също носи името на големия български поет, починал през 2016 г.

В зала "Евтим Евтимов" на читалище "Братя Миладинови" по-рано през деня се проведе рецитал на любими стихове на поета. Те бяха изпълнени от възпитаници на Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Профилирана гимназия "Пейо Яворов" и от Средно училище "Никола Вапцаров". Литературната вечер е организирана от Младежки литературен клуб и литературен клуб "Евтим Евтимов" към Народно читалище "Братя Миладинови-1914".

Петя Хантова, поетеса и член на настоятелството на читалище "Братя Миладинови", разказа свой спомен свързан с поета. "За него много е писано, много е говорено. Аз мога да кажа, че за мен той беше благ човек, с мек характер, с една топлота. Той ми даде първоначално куража да се опитам да пиша. По неговия пример и аз днес се опитвам да окуражавам младите хора да творят. В негова чест и с негово съгласие по повод неговата 80-а годишнина в качеството ми на член на читалищното настоятелство предложих и се прие да се учреди конкурс за любовна поезия в чест на поета", сподели Хантова. Поетът Евтим Евтимов приема конкурсът да носи името на една от най-значимите му творби - "Горчиво вино". Вече 11 години подред по повод конкурса много пишещи автори от цяла България изпращат своите творби, посветени на любовта и на опиянението от любовта, все теми, с които е разпознаваемо творчеството на Евтим Евтимов, добави поетесата.

Тази година в Националния литературен конкурс участваха над сто творци от цялата страна. За първи път от учредяването в конкурса имаха възможност да се включат и автори, ненавършили 18 години. Участниците бяха разделени в две възрастови групи. В първа група те бяха от 14 до 18 години, а във втора - всички над 18 години. Тричленното жури с председател Венко Евтимов и членове Павлина Павлова и Петя Хантова отличи участниците, като в първа възрастова група бяха присъдени две първи награди за Надежда Дюлгерова и Марина Козарева.

Във втората възрастова група бе присъдено отличие за Тодор Билчев. Участниците ще бъдат наградени на тържествена церемония на 31 октомври в сградата на читалището. Събитието, което се провежда за 11-а поредна година, се организира от Община Петрич и Народно читалище „Братя Миладинови-1914", а съорганизатор е Съюзът на българските писатели. БТА е медиен партньор на проявата.

Националният конкурс за поезия „Горчиво вино" е учреден през 2014 г. по случай 100-годишнината на Народно читалище „Братя Миладинови-1914" под патронажа на поета Евтим Евтимов. Неговият творчески път започва именно от читалището в родния му град. Евтим Евтимов е бил ръководител на литературния кръжок и секретар на читалището.