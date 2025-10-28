Подробно търсене

Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън, след като пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица, съобщиха американските власти

Симеон Томов
Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън, след като пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица, съобщиха американските власти
Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън, след като пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица, съобщиха американските власти
Международното летище във Франкфурт. Снимка: АП/ Michael Probst
Вашингтон,  
28.10.2025 21:35
 (БТА)

Пътник от Индия намушка двама тийнейджъри с вилица, удари пътничка и член на екипажа, като след това имитира, че се самоубива с огнестрелно оръжие по време на международен полет от американския град Чикаго за Франкфурт в Германия, съобщиха днес властите в САЩ, цитирани от Асошиейтед прес. 

Инцидентът станал по време на полет на германската авиокомпания "Луфтханза" в събота и самолетът е бил отклонен и кацнал в град Бостън в щата Масачузетс, където 28-годишният мъж е бил арестуван и са му били повдигнати обвинения за нападение с опасно оръжие. 

Според американската прокуратура 17-годишен пътник в самолета се събудил и видял мъжа да стои изправен над него. Мъжът намушкал тийнейджъра в ключицата с вилица, а след това намушкал друго 17-годишно момче в областта на главата, нанасяйки му прободна рана. 

Мъжът, който е влязъл в САЩ от Индия със студентска виза, няма законен имиграционен статут, уточниха американските власти. 

Не се събщават други подробности по случая, включително дали мъжът има адвокат, а прокуратурата в САЩ не отговори на запитване за коментар във връзка със случилото се, отбелязва АП.

/СХТ/

Свързани новини

28.10.2025 15:07

"Луфтханза" премахва полети от разписанието си за 2026 г. в опит да свие разходите

Германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) премахва редица европейски и вътрешни полети от своето лятно разписание за 2026 г. в опит да намали разходите, съобщи превозвачът, цитиран от ДПА. Според новото разписание, което ще влезе в сила от 29
20.10.2025 19:41

Държавата трябва да плаща за военновъздушния контрол, според Асоциацията на германските авиокомпании

Таксите за гражданската авиация в Германия биха могли да бъдат намалени с 30 на сто, ако държавата поеме разходите за военновъздушния контрол, заяви днес ръководителят на Асоциацията на германските авиокомпании (BDF) Петер Гербер, цитиран от ДПА, на
30.09.2025 13:23

Пилотите на "Луфтханза" гласуваха за стачни действия заради пенсионната схема

Пътниците на германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) трябва да се подготвят за възможни стачки на пилотите през следващите седмици. При проведено гласуване мнозинство от членовете на профсъюза "Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit, VC)

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:23 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация