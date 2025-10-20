Подробно търсене

Държавата трябва да плаща за военновъздушния контрол, според Асоциацията на германските авиокомпании

Галя Горнишка
Снимка: Felix Hörhager/dpa via AP
Франкфурт на Майн,  
20.10.2025 19:41
 (БТА)

Таксите за гражданската авиация в Германия биха могли да бъдат намалени с 30 на сто, ако държавата поеме разходите за военновъздушния контрол, заяви днес ръководителят на Асоциацията на германските авиокомпании (BDF) Петер Гербер, цитиран от ДПА, на събитие на летището във Франкфурт.

Това е обичайна практика в други европейски страни, каза Гербер, който е и главен изпълнителен директор на авиокомпания "Кондор" (Condor).

Секторът се оплаква от разходите, наложени му от държавата, които са нараснали двойно от 2019 г. и са довели до значително увеличение на цените на билетите и намалено търсене.

"Германия е болният човек на Европа, що се отнася до авиацията", каза Гербер. Той посочи като първа стъпка отмяната на увеличението на данъка за авиацията, договорена от новото правителство в коалиционното му споразумение, но която все още не е приложена.

Таксите за контрол на въздушното движение също са твърде високи, добави Гербер.

Ръководителят на отдела за човешки ресурси на "Луфтханза" Михаел Нигеман заяви, че важни германски индустриални региони губят връзки със световната икономика в резултат на разходите. Той потвърди, че допълнителните вътрешни връзки с хъбовете във Франкфурт и Мюнхен се поставят под въпрос, тъй като те биха били губещи.

Нигеман призова федералното правителство да настоява за лоялна конкуренция на европейско ниво. Стратегическото значение на авиацията в световната конкуренция трябва да бъде признато, отбеляза още той.

