Кремена Младенова
Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години загуби от Словакия на старта на европейските квалификации
Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков
Братислава,  
28.10.2025 21:24
 (БТА)

Юношеският национален отбор на България по футбол до 17 години стартира участието си в европейските квалификации със загуба с 0:1 от домакина Словакия.

Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута, когато Симон Севчик реализира за словашкия тим.

Състезателите на селекционера Светослав Петров започнаха двубоя равностойно и създадоха няколко добри положения пред вратата на домакините. В 30-ата минута българският страж получи червен картон и българският тим бе принуден да играе повече от час с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, националите показаха характер, борбеност и желание да обърнат развоя на мача. През втората част България U17 бе по-добрият отбор на терена и създаде няколко отлични възможности за изравняване, но не успя да реализира гол.

Отборът на България продължава участието си в квалификационната група с два предстоящи мача срещу Швейцария и Сан Марино, като запазва реални шансове за класиране напред в надпреварата.

