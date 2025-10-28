Националният отбор на България по футбол за юноши до 17 години загуби от Словакия на старта на европейските квалификации

site.btaНационалният отбор на България по футбол за юноши до 17 години загуби от Словакия на старта на европейските квалификации
Юношеският национален отбор на България по футбол до 17 години стартира участието си в европейските квалификации със загуба с 0:1 от домакина Словакия.
Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута, когато Симон Севчик реализира за словашкия тим.
Състезателите на селекционера Светослав Петров започнаха двубоя равностойно и създадоха няколко добри положения пред вратата на домакините. В 30-ата минута българският страж получи червен картон и българският тим бе принуден да играе повече от час с човек по-малко.
Въпреки численото неравенство, националите показаха характер, борбеност и желание да обърнат развоя на мача. През втората част България U17 бе по-добрият отбор на терена и създаде няколко отлични възможности за изравняване, но не успя да реализира гол.
Отборът на България продължава участието си в квалификационната група с два предстоящи мача срещу Швейцария и Сан Марино, като запазва реални шансове за класиране напред в надпреварата.
/КМ/
