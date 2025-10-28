Дългата ежедневна разходка е по-полезна за сърцето отколкото няколко кратки, показва проучване

Една по-дълга разходка на ден е по-полезна за сърцето от няколко кратки, особено за хора, които не тренират много, сочи ново проучване, публикувано в Annals of Internal Medicine, съобщи Би Би Си.

Ходенето без спиране поне за 15 минути на ден е идеално, смятат учените. Това са около 1 500 последователни крачки, което благоприятства работата на сърцето. Много хора се стремят да направят 10 000 крачки дневно, но тази здравословна цел се е популяризирала благодарение на реклама за японски крачкомер, а не на научни доказателства. Изследователите подчертават, че повече стъпки, направени по време на непрекъснато ходене, имат по-голям ефект върху здравето.

Проучването е фокусирано върху 33 560 пълнолетни британци на възраст между 40 и 79 години, които ходят по-малко от 8 000 крачки на ден. Те са били разделени на групи според дължината на разходките им, измервана с крачкомер в рамките на седмица.

Учените от Университета в Сидни и Universidad Europea в Испания са проследили здравето им в продължение на осем години.

При хората, които са правили по-дълги разходки, рискът от сърдечни проблеми е бил по-нисък в сравнение с тези, които са се разхождали по-кратко.

Дори при най-малко активните — тези, които са правили около 5 000 крачки на ден — по-дългите непрекъснати разходки са имали значителен ефект. При тях рискът от сърдечно заболяване и смърт е намалял съществено.

Един от водещите автори на проучването, проф. Емануел Стаматакис, коментира: „Обикновено се фокусирахме върху броя на крачките за деня или за една разходка, но пренебрегвахме важната роля на моделите на движение — как ходим. Това проучване показва, че дори хора, определяни като физически неактивни, могат да извлекат максимална полза за сърдечното си здраве, ако се разхождат по-дълго наведнъж. Идеалното време е поне 10–15 минути, когато е възможно.“

Проф. Кевин Макконуей, почетен преподавател по приложна статистика в Отворения университет във Великобритания, уточнява, че проучването показва връзка между ходенето и по-доброто сърдечно здраве, но не доказва причинно-следствен ефект.

Националната здравна служба на Обединеното кралство препоръчва 150 минути умерена физическа активност седмично, като бързо ходене, разпределено равномерно. Хората над 65 години се съветват да се разхождат всеки ден, дори вкъщи.