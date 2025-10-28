Подробно търсене

Високи температури и силни ветрове носят риск от горски пожари в южната част на американския щат Калифорния

Симеон Томов
Горски пожар в щата Калифорния, 9 септември 2025 г. Снимка: АП/ Noah Berger
Лос Анджелис,  
28.10.2025 22:31
 (БТА)

Гореща есенна вълна, придружена от силни ветрове, повиши риска от горски пожари в южната част на щата Калифорния, като синоптиците предупредиха, че тревистата повърхност и храстите все още са опасно сухи, въпреки неотдавнашните дъждове, предаде Асошиейтед прес. 

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждения с червен код за опасност от горски пожари в планинските и предпланинските райони на окръзите Лос Анджелис и Вентура до утре вечер местно време. 

Известните в региона така наречени ветрове на Санта Ана могат да достигнат сила на поривите до 72 км/ч на по-високите места и имат малко по-ниска скорост в долините, заяви Роуз Шьонфелд, метеоролог от офиса на Националната метеорологична служба на САЩ в Лос Анджелис. 

Ветровете Санта Ана са типични за това време на годината, подчерта Шьонфелд, но очакваните температури от около 34 градуса по Целзий ще бъдат по-високи от нормалните за края на октомври, като са възможни и някои рекордни стойности.

Службата за извънредни ситуации към губернатора на щата Калифорния Гавин Нюсъм разпореди предварително да бъдат разположени служители, пожарни автомобили, самолети за гасене с вода и други необходими ресурси, за да имат готовност в случай на евентуално избухване на горски пожари.

Макар че горските пожари в Лос Анджелис през януари тази година бяха сред най-разрушителните в историята на Калифорния, като цяло през 2025 г. в щата са изгорели по-малко хектари, отколкото през изминалите години.

Досега през тази година пожарите са опустошили около 2110 квадратни километра в целия щат Калифорния, а за сравнение средната стойност само за края на октомври е към 5257 квадратни километра, според местния департамент на горите и противопожарната защита.

/СХТ/

Към 23:54 на 28.10.2025 Новините от днес

