Подробно търсене

Рекордно ниски температури бяха отчетени в югоизточните части на САЩ, а сняг покри някои от районите на североизток

Симеон Томов
Рекордно ниски температури бяха отчетени в югоизточните части на САЩ, а сняг покри някои от районите на североизток
Рекордно ниски температури бяха отчетени в югоизточните части на САЩ, а сняг покри някои от районите на североизток
Хора се разхождат в заснежен парк близо до езерото Мичиган в Чикаго, щата Илинойс (11.11.2025 г.). Снимка: АП/ Nam Y. Huh
Вашингтон ,  
12.11.2025 09:04
 (БТА)

Първата голяма студена вълна за сезона връхлетя част от югоизточните щати на САЩ с рекордно ниски температури, което хвана неподготвени близо 18 милиона души, обхванати от предупреждение за студено време в щатите Алабама, Флорида и Джорджия, предаде Асошиейтед прес, предаде Асошиейтед прес. 

Междувременно на фона на преминаващия студен фронт няколко сантиметра сняг покриха районите около Големите езера, обхващащи общо пет езера в близост до или на границата с Канада, сред които и езерото Мичиган. 

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток – и далеч на югоизток – от северната част на Големите равнини (щатите Монтана, Уайоминг, Северна Дакота, Южна Дакота и части от Минесота), които бяха обхванати от студени пориви на вятъра и сняг през уикенда. За голяма част от югоизточните щати това означаваше внезапен преход към температури, срещани обикновено през зимата, след като през последните няколко дни температурите достигнаха между 21 и 27 градуса по Целзий. 

Някои дневни рекорди бяха "напълно надминати", каза метеорологът Скот Клийбауър, включително този за най-ниската температура, след като на летището в Джаксънвил, щата Флорида, рано сутринта вчера бяха регистрирани -2 градуса по Целзий. Това надмина предишния рекорд от 1 градус по Целзий, отчетен през 1977 г. 

Югоизточната част на САЩ ще се сблъска с още няколко по-студени от нормалното дни преди времето отново да се затопли към края на седмицата, отбелязва АП. 

Клийбауър, метеоролог от Центъра за прогнозиране на времето в Националната метеорологична служба на САЩ, даде пример за това как ниските температури въздействат на животните, които не са свикнали с тях. Игуаните например започват да "замръзват" и да падат от дърветата, когато температурите паднат под 4 градуса по Целзий, заяви той. Вчера подобни температури се срещаха на много места в северната част на Флорида.  

"Игуаните, поради своята природа, преминават в режим на оцеляване и тяхната система на практика се изключва", казва той. "Те не са свикнали с подобни температури. Те се сблъскват с тях едва няколко пъти в годината, ако изобщо това се случи", добави метеорологът. 

Публикации, на които се виждат кадри на "замръзнали" влечуги, се появиха в социалните мрежи на фона също толкова изненаданите от необичайното време жители на Флорида, отбелязва АП. 

/ВС/

Свързани новини

28.10.2025 22:31

Високи температури и силни ветрове носят риск от горски пожари в южната част на американския щат Калифорния

Гореща есенна вълна, придружена от силни ветрове, повиши риска от горски пожари в южната част на щата Калифорния, като синоптиците предупредиха, че тревистата повърхност и храстите все още са опасно сухи, въпреки неотдавнашните дъждове, предаде Асошиейтед прес.
30.07.2025 10:46

Цунами с височина 1,3 метра достигна бреговете на Япония след силното земетресение в Русия

Цунами с височина от повече от 1 метър достигна тихоокеанското крайбрежие на Япония, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. Цунамито е засечено часове след силното земетресение на руския полуостров Камчатка.  Приливната вълна с височина 1,3 метра

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:27 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация