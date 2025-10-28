Подробно търсене

Близо 1500 лв. бяха събрани на благотворителен концерт в Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Близо 1500 лв. бяха събрани на благотворителен концерт в Плевен
Близо 1500 лв. бяха събрани на благотворителен концерт в Плевен
Снимки: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
28.10.2025 21:28
 (БТА)

Близо 1500 лв. бяха събрани по време на благотворителен концерт „Будителите днес за децата утре“, който се състоя тази вечер в Плевен. Той бе организиран по идея на фейсбук групата „Родителите в Плевен“.

Концертът бе посветен на Деня на народните будители и има за цел да събере средства за закупуване на техника, която да подпомогне специалистите от Дома за медико-социални грижи в града при работата им с деца с хронични заболявания, увреждания и затруднения в развитието.

На сцената в зала „Катя Попова“ се представиха ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“, от класа на д-р Доротея Люцканова под съпровод на пианиста Георги Трифонов, флейтистката Тереза Христова, детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Нашенчета“ и танцовия състав „Синтез“ при Центъра за работа с деца, както и фолклорния състав „Шопско настроение“.

Входът за концерта бе свободен, а във фоайето на залата имаше поставена дарителска кутия.

След като вече е ясна събраната сума, ще се консултираме с ръководството на Дома за медико-социални грижи, за да се реши каква техника да бъде закупена, каза за БТА Виктория Мучанова от „Родителите в Плевен“.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:22 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация