В Плевен факелно шествие събра ученици в навечерието на Деня на народните будители

Ученици се включиха във факелно шествие под мотото „Поход на родолюбието“ тази вечер в Плевен. То е посветено на Деня на народните будители и на Данаил Попов – един от близките съратници на Васил Левски. Организира се по инициатива на екипа на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ в града.

Началото на шествието бе дадено пред паметника на Васил Левски. Председателят на Общинския съвет в Плевен доц. д-р Иван Малкодански поздрави организаторите и участниците като подчерта, че шествието се повежда за втора година и вече привлича повече младежи и се превръща в традиция за града.

В навечерието на Деня на народните будители ние отдаваме почит на онези велики българки, които запалиха огъня на Просвещението у народа ни, на онези, които пазиха словото, вярата и паметта ни, каза директорът на Средношколското общежитие „Данаил Попов“ Веселка Лилова. Днес, когато вървим със запалени факли, ние не просто отбелязваме дата, а показваме, че помним, че имаме корен, че нашият Плевен е земя на хора, които оставят следа, допълни тя.

Специална грамота „Будител с мисия“ бе връчена на старши възпитателя от средношколското общежитие Свилен Стойчев.

Шествието с факли потегли към паметника на Данаил Попов. То премина през централната пешеходна зона на града и спря за кратко пред сградата, издигната на мястото, където през 1869 г. Левски създава първия революционен комитет в България.