Габриела Иванова
АРМЕНПРЕС: Неразбирателствата в Арменската апостолическа църква са вътрешни дела, заяви опозиционен арменски депутат
Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван ,  
28.10.2025 23:28
 (БТА)

Депутатът Гарник Даниелян от опозиционния блок "Армения" заяви, че в Арменската апостолическа църква има неразбирателства, но подчерта, че това не дава право на властите да се намесват в нейните вътрешни дела, съобщи националната новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

"Не мога да отрека, че има проблеми, но това не означава, че ако в църквата съществуват определени нередности, властите трябва да се намесват. Това е вътрешен въпрос на самата църква", заяви Даниелян пред журналисти.

По-рано премиерът Никол Пашинян обвини арменския католикос патриарх Карекин Втори, духовния глава на Арменската апостолическа църква, че заема поста си нелегитимно, и го призова да подаде оставка.

Според арменския премиер Карекин Втори е нарушил обета си за безбрачие и е станал баща на дете. От своя страна представители на духовенството обвиняват премиера, че води кампания срещу църквата.

Пашинян отхвърля тези обвинения, като се определя като искрен последовател на Арменската апостолическа църква, чиято цел е да я "освободи" от корупция и нелегитимност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)

/ВТ/

