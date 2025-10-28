Общинският съвет в Златоград одобри предложение за обявяване на обществена поръчка за градската автобусна линия

Общинският съвет в Златоград одобри на днешното си заседание предложение от кмета Мирослав Янчев да бъде обявена обществена поръчка за обслужване на вътрешноградската автобусна линия. Съветниците възложиха на кмета да проведе процедура за обществена поръчка за извършване на обществен превоз.

Градската автобусна линия в Златоград е възстановена през тази година. Преди обявяване на обществената поръчка за транспортно обслужване, градски автобус се движи по одобрения маршрут с дължина 7 км, проучвайки очаквания поток от пътници. Линията е с 14 маршрутни разписания от 6:45 до 19:33 часа. Съветниците не приеха внесено предложение да се заложи цена на билета за градския автобус от 50 ст. като условие при обществената поръчка. Общинският съвет възложи на кмета на общината да сключи договор с избрания след обществена поръчка изпълнител за срок от пет години.

Оспорвана дискусия между мнозинството в Общинския съвет и кмета Мирослав Янчев съпътства обсъждането на точка от дневния ред, отнасяща се за асфалтиране на дупки по пътища в Златоградско. Създаденият през 2024 г. регистър на уличните дупки в община Златоград бе в центъра на разногласията между общинарите. Регистърът на дупките не е решение на проблема, а вреди, каза Мирослав Янчев. Той представи пред съветниците информация за забавяне на процедурата по извършване на асфалтовите кърпежи именно заради регистъра на дупките. Според кмета регистърът не е с точни координати, а неговото използване при възлагане на запълване на дупките по общинските пътища, влошава качеството и създава допълнителни спънки. Мнозинството в Общинския съвет отхвърли предложението на Мирослав Янчев да бъде отпуснато допълнително финансиране в размер на 75 хил. лв. за запълване на дупки по общински пътища, описани в спорния регистър.

Общинският съвет прие поредица решения за разпореждане с общински имоти – за отдаване под наем и продажба.