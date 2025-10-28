Подробно търсене

Облечена във военна униформа, нидерландската кралица участва във военни учения

Виктор Турмаков
Облечена във военна униформа, нидерландската кралица участва във военни учения
Облечена във военна униформа, нидерландската кралица участва във военни учения
Изображение: БТА
Амстердам,  
28.10.2025 23:56
 (БТА)

Облечена във военна униформа и с камуфлажна боя на лицето, нидерландската кралица Максима посети център за военно обучение край Амстердам, предаде ДПА.

Кралската особа участва в две тренировки с военната полиция, съобщиха местните медии. Кралицата помогна в упражнение за лечение на ранени, докато около нея се чуваха симулирани изстрели, съобщиха участници в обучението пред Нидерландското радио.

Учението е част от работно посещение в учебния и образователен център на Кралската нидерландска военна полиция в Хардервейк, разположен на около 70 км. източно от Амстердам. Учението е част от Годината на доброволческата служба - програма за младежи, целяща да ги запознае с живота във въоръжените сили.

Дъщерята на Максима, 21-годишната престолонаследница Амалия, започна военно обучение през септември. Тя започна като моряк трети клас във флота и като редник трети клас в сухопътни войски и военновъздушните сили.

Престолонаследницата съчетава обучението със следването си по право в Амстердам.

/ВТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:27 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация