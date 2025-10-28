Истинското изкуство облекчава стреса, сочи ново проучване

Разглеждането на оригинални произведения на изкуството в художествените галерии може да помогне за незабавно облекчаване на стреса, установи ново проучване, цитирано от агенция ДПА.

Според изследователите, разглеждането на истински творби на изкуство има положително въздействие върху имунната, нервната и отговорната за освобождаването на хормони ендокринна система. Резултатите показват, че изкуството не само ангажира хората емоционално, но може и да успокои тялото, посочват изследователите.

В проучването, проведено от експерти от Кингс колидж, Лондон, са участвали 50 души на възраст от 18 до 40 години. Половината са разглеждали оригинални произведения на изкуството от Ван Гог и Гоген в лондонската галерия „Курто“, докато другата половина са гледали копия на същите картини извън художествена галерия. По време на двайсетминутната сесия двете групи са носили сензори, които непрекъснато са измервали сърдечната им честота и температурата на кожата им. Преди и след разглеждането на художествените творби от членовете на двете групи са взети и проби от слюнка. От тези проби изследователите са установили, че нивата на кортизола - хормона на стреса, са спаднали средно с 22 процента сред разглеждащите оригинални картини, в сравнение със спад от едва 8 процента при тези, които са имали възможност да се докоснат само до техни копия. Сред посетителите на галерията някои протеини, свързани със стреса и хроничните заболявания, са намалели, с 28-30 процента, докато при другата група по този показател не са регистрирани никакви промени.

Тони Уудс, изследовател в Кингс колидж, заяви, цитиран от ДПА: „Изследването ясно показва, че разглеждането на оригинално изкуство намалява стреса и едновременно ни вълнува, ангажира и стимулира.“

Изследователите са открили признаци на вълнение сред тези, които са гледали изкуство в галерията, включително понижаване на температурата на кожата, по-висока средна сърдечна честота и по-голяма вариация в сърдечния ритъм, което показва, че гледането на оригинално изкуството в галерия ангажира имунната, нервната и ендокринната система.

Преди проучването с помощта на въпросници е била оценена емоционалната интелигентност на всеки от участниците в експеримента. Изследователите обаче предполагат, че това не е оказало влияние върху конкретните резултати. Джени Уолдман, директор на организацията Art Fund, която е съфинансирала проучването, посочи: „Това проучване доказва за първи път това, което отдавна чувстваме в Art Fund - че изкуството наистина е добро за вас.“