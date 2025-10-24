Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

Йоана Димитрова
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам
Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
24.10.2025 06:00
 (БТА)

Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, съобщиха от правителствената пресслужба. Разговорът ще се състои в Гранитна зала на Министерския съвет, където в присъствието на двамата лидери ще бъдат подписани двустранни споразумения и документи между България и Виетнам.

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев. Вчера двамата разговаряха на „Дондуков“ 2, след което участваха в откриването на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между двете страни.

То Лам изнесе и лекция пред студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:17 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация