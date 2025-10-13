Общинският съвет в Ново село ще обсъди приемане на Етичен кодекс на общинските съветници, както и създаване на постоянна етична комисия през настоящия мандат. Това показва предварителния дневен ред на сайта на общинската администрация.

В предложението на председателя Иво Вергилов пише, че необходимостта от изготвянето и приемането на Етичен кодекс е определена от изменение на закона за местното самоуправление и местната администрация. Целите са прозрачност и почтеност в работата на съветниците, създаването на ясни правила за етично поведение, да се гарантира доверие между гражданите и техните избраници, както и за по-голяма отговорност и отчетност при вземането на решения.

Съветниците ще обсъдят още промяна в списъка на капиталовите разходи относно закупуване на камион самосвал за кметствата, определяне на допълнително финансиране на петте читалища в общината с по 1000 лева, както и съгласуване на проект за Парцеларен план за кабелно външно електрическо захранване за присъединяване на фотоволтаични централи по регулационния план на с. Ново село, преминаващ през землищата на общините Брегово и Ново село.

Заседанието е насрочено за 10:30 часа. Постоянните комисии ще заседават от 9:00 часа в сградата на общинската администрация.