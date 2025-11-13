Подробно търсене

Иво Тасев
Наводнена улица в тайванския град Каосюн, 3 октомври 2024 г. Снимка: АП/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
13.11.2025 05:56
 (БТА)

Деветдесет и пет души пострадаха от наводнения в Тайван, където днес се изляха нови проливни дъждове, причинени от тропическа буря, предаде Асошиейтед прес, Остава опасността от свлачища, допълва световната агенция.

Съпътстващите стихията ветрове достигнаха скорост от 54 километра в час днес. Повече от 1,065 м дъжд се изля от понеделник насам в районите по северното крайбрежие около град Илан, пояснява АП.

Порои се очакват и днес близо до североизточния пристанищен град Килун и около столицата Тайпе. Метеоролози предупредиха за опасност от наводнения и свлачища в планинските райони.

Жителите бяха предупредени да внимават за повлечени от водата каменни отломки или откъснати части от сгради. Училищата и фирмените сгради в някои райони бяха отворени, след като дейността в тях бе преустановена в продължение на два дни.

