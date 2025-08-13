Подробно търсене

Тайфунът "Подул" достигна сушата на Тайван

Атанаси Петров
Тайфунът "Подул" достигна сушата на Тайван
Тайфунът "Подул" достигна сушата на Тайван
Тайфунът "Подул" достигна окръг Тайтунг в Източен Тайван, 13 август 2025 г. Снимка: окръжните власти чрез АП
Тайпе,  
13.08.2025 14:28
 (БТА)

Тайфунът "Подул" достигна сушата на Тайван, където бяха затворени училища и държавни учреждения, съобщи Асошиейтед прес.

По данни на властите, цитирани от Ройтерс, един човек е в неизвестност, а 33 са ранени.

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети на селското стопанство в югоизточната част на острова, посочва АП.

Бурята връхлетя окръг Тайтунг на източното крайбрежие малко след обяд, движейки се със скорост около 36 километра в час в посока към Тайванския проток и континентален Китай, които се очаква да бъдат засегнати по-късно следобед, според Тайванската централна метеорологична агенция.

Все още се оценява колко сериозни ще бъдат последствията от бурята. В голяма част от югоизточната част на острова се наблюдават високи вълни и силни ветрове, но към момента няма значителни валежи.

Засегнатите райони се намират далеч на юг от столицата Тайпе, където са разположени основното международно летище на Тайван и високотехнологичната индустриална зона. Въпреки това десетки вътрешни полети са закъснели или са били отменени.

Освен наводнения, тайфуните често причиняват щети на овощни насаждения и други култури, както и свлачища в централната част на острова.

През последните седмици централните и южните райони на Тайван бяха силно засегнати от проливни дъждове, които нанесоха сериозни щети на реколтата и доведоха до прекъсвания в електроснабдяването в селските райони.

Свързани новини

13.08.2025 03:57

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Всякакви дейности бяха преустановени в обширни територии в южната и източната част на Тайван днес в очакване на тайфуна "Подул", предаде Ройтерс, като уточни, че стотици полети са отменени, а близо 5000 души са евакуирани.
12.08.2025 14:40

Близо 2000 души ще бъдат евакуирани днес в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 2000 души ще бъдат евакуирани днес в Тайван заради приближаването на тайфуна "Подул", съобщи Франс прес, позовавайки се на тайванските власти.  Тайфунът се очаква да достигне сушата утре в района на югоизточното крайбрежие, което е слабо
12.08.2025 06:47

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул"

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул", докато жителите на близките райони все още се опитват да се справят с последствията от наводненията и рекордно силните ветрове, причинени от предишните бури, предаде Ройтерс.

