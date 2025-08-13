Подробно търсене

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Иво Тасев
Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"
Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"
Жители на столицата на Тайван - Тайпе, вървят под проливния дъжд, съпътстващ тайфуна "Данас", 7 юли 2025 г. Снимка: АП/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
13.08.2025 03:57
 (БТА)

Всякакви дейности бяха преустановени в обширни територии в южната и източната част на Тайван днес в очакване на тайфуна "Подул", предаде Ройтерс, като уточни, че стотици полети са отменени, а близо 5000 души са евакуирани.

Островът редовно е връхлитан от тайфуни, особено по слабо населеното си, планинско източно крайбрежие, което е на Тихитя океан, посочва световната агенция.

Тайфунът от средна степен "Подул", съпътстван от пориви на вятъра, достигащи до 191 километра в час, се отправи към югоизточния град Тайтунг и се очаква да връхлети Тайван днес, обявиха метеоролози. 

"Заради тайфуна се предвиждат опустошителни бури. Намерете закрито място, на което да останете", гласи текстовото съобщение, разпратено на жителите в района на Тайтунг днес сутринта. В близките часове са прогнозирани пориви на вятъра със скорост над 150 км/ч.

Девет града и прилежащите им региони обявиха, че днес няма да се работи и няма да се ходи на училище. Властите са ангажирани и с евакуациите на гражданите, чиито домове бяха разрушени миналия месец от преминалия тогава през острова тайфун "Данас".

/ИТ/

Свързани новини

12.08.2025 06:47

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул"

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул", докато жителите на близките райони все още се опитват да се справят с последствията от наводненията и рекордно силните ветрове, причинени от предишните бури, предаде Ройтерс.
04.08.2025 07:57

Четири жертви на проливни дъждове в Тайван

Четирима души са загинали в резултат на проливните дъждове в Южен Тайван, предаде Ройтерс. Евакуирани са 5900 души. Само през миналата седмица се е изляло количество дъждове, което обичайно се излива за година над южните части на острова, посочват

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:24 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация