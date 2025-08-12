Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул", докато жителите на близките райони все още се опитват да се справят с последствията от наводненията и рекордно силните ветрове, причинени от предишните бури, предаде Ройтерс.

Тайван редовно е засегнат от тайфуни, обикновено по планинското, слабо населено източно крайбрежие, което граничи с Тихия океан.

Тайфунът "Подул", който е със средна сила и се очаква вятърът да достигне скорост от 155 километра в час, се приближава към югоизточния град Тайтунг. Бурята обаче се засилва и според прогнозите ще достигне сушата утре, съобщиха метеорологичните служби.