Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул"

Светослав Танчев
Жители на Тайпе пресичат улица в дъжда по време на друг тайфун - "Данас", преминал през Тайван на 7 юли 2025 г. Снимка: AP/Chiang Ying-ying
Тайпе,  
12.08.2025 06:47
 (БТА)

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул", докато жителите на близките райони все още се опитват да се справят с последствията от наводненията и рекордно силните ветрове, причинени от предишните бури, предаде Ройтерс.

Тайван редовно е засегнат от тайфуни, обикновено по планинското, слабо населено източно крайбрежие, което граничи с Тихия океан.

Тайфунът "Подул", който е със средна сила и се очаква вятърът да достигне скорост от 155 километра в час, се приближава към югоизточния град Тайтунг. Бурята обаче се засилва и според прогнозите ще достигне сушата утре, съобщиха метеорологичните служби.

Свързани новини

04.08.2025 07:57

Четири жертви на проливни дъждове в Тайван

Четирима души са загинали в резултат на проливните дъждове в Южен Тайван, предаде Ройтерс. Евакуирани са 5900 души. Само през миналата седмица се е изляло количество дъждове, което обичайно се излива за година над южните части на острова, посочват

