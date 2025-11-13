site.btaДнес е поклонението пред оперната прима Стефка Евстатиева
Днес е поклонението пред оперната прима Стефка Евстатиева. Опелото е от 11:00 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици“, съобщиха близки на починалата.
Преди това, от 10:00 до 10:30 ч. във фоайето на Софийската опера ще се състои кратка възпоменателна церемония в нейна памет в присъствието на най-близките на голямата изпълнителка. Ще бъде отворена специална съболезнователна книга, съобщават от театъра.
Стефка Евстатиева си отиде на 9 ноември след кратко боледуване.
