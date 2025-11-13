Подробно търсене

Днес е поклонението пред оперната прима Стефка Евстатиева

В дома на оперната певица Стефка Евстатиева, 1982 г. Пресфото БТА, снимка: Живко Ангелов/архив
София,  
13.11.2025 06:10
 (БТА)

Днес е поклонението пред оперната прима Стефка Евстатиева. Опелото е от 11:00 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици“, съобщиха близки на починалата.

Преди това, от 10:00 до 10:30 ч. във фоайето на Софийската опера ще се състои кратка възпоменателна церемония в нейна памет в присъствието на най-близките на голямата изпълнителка. Ще бъде отворена специална съболезнователна книга, съобщават от театъра.

Стефка Евстатиева си отиде на 9 ноември след кратко боледуване. 

11.11.2025 11:51

С кончината на Стефка Евстатиева българската култура губи една от своите най-ярки личности, написа президентът Румен Радев в съболезнователното си писмо

„Стефка Евстатиева беше не само голям артист, но и благороден човек — всеотдайна към своите ученици, колеги и публика“, написа президентът Румен Радев в съболезнователното си писмо до семейството и близките на Евстатиева по повод кончината на изтъкнатата ни оперна певица, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Радев отбелязва, че с кончината й българската култура губи една от своите най-ярки личности.
11.11.2025 11:23

Президентът Румен Радев изказва съболезнования на семейството и близките на оперната певица Стефка Евстатиева

Държавният глава Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на Стефка Евстатиева по повод кончината на изтъкнатата ни оперна певица.  В съболезнователното си писмо президентът подчертава, че благородният и проникновен глас на
10.11.2025 15:42

Генералното консулство на България в Ню Йорк: Десетилетия Стефка Евстатиева бе неизменна част от общността ни в Ню Йорк

Десетилетия Стефка Евстатиева бе неизменна част от общността ни в Ню Йорк и бе в сърцето на много емблематични за нея инициативи, включително създаването на „Български концертни вечери в Ню Йорк“ и Българския хор и училище „Гергана“. Това пише във Фейсбук страницата на Генералното консулство на България в Ню Йорк по повод кончината на оперната прима Стефка Евстатиева.
09.11.2025 21:36

Отиде си оперната прима Стефка Евстатиева

Оперната прима Стефка Евстатиева е починала днес след кратко боледуване, съобщи за БТА Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. През последните дни Евстатиева е била в болница в София. Вестта за кончината

