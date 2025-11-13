Депутатите ще обсъдят удължаване на срока за регистрация на кладенците, предвижда програмата на парламента

site.btaДепутатите ще обсъдят удължаване на срока за регистрация на кладенците, предвижда програмата на парламента
Парламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.
Единият законопроект е внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители, а другият - от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и депутати от управляващото мнозинство.
Законопроектът на "Възраждане" предвижда да бъде удължен срокът, в който собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, включително кладенци за собствени нужди, могат да подават заявления за вписване на съоръженията в регистрите към басейновите дирекции. Настоящият срок изтича на 28 ноември 2025 г., а със законопроекта се предлага неговото удължаване с пет години - до 28 ноември 2030 г.
В законопроект, внесен от управляващата коалиция, също се предлага удължаване на срока за регистрация на личните водни източници, но до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация.
В програмата е също продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.
/РИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина