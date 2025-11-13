Подробно търсене

Депутатите ще обсъдят удължаване на срока за регистрация на кладенците, предвижда програмата на парламента

Теодора Цанева
Снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
София,  
13.11.2025 06:31
 (БТА)

Парламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.  

Единият законопроект е внесен от Костадин Костадинов ("Възраждане") и група народни представители, а другият - от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и депутати от управляващото мнозинство.

Законопроектът на "Възраждане" предвижда да бъде удължен срокът, в който собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, включително кладенци за собствени нужди, могат да подават заявления за вписване на съоръженията в регистрите към басейновите дирекции. Настоящият срок изтича на 28 ноември 2025 г., а със законопроекта се предлага неговото удължаване с пет години - до 28 ноември 2030 г.  

В законопроект, внесен от управляващата коалиция, също се предлага удължаване на срока за регистрация на личните водни източници, но до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация.  

В програмата е също продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

 

/РИ/

