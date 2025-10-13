Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие днес нов физкултурен салон в Силистра

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие днес нов физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление и административни услуги „Атанас Буров" в Силистра, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Салонът е построен с 1,5 млн. лева, осигурени по Програмата на МОН за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки. Откриването ще се състои от 10:00 часа.

От МОН добавиха, че в Силистра министър Вълчев ще се срещне с експертите от Регионалното управление на образованието и с учители от областта.

/ИПД