Дания, Полша, Хърватия и Румъния спечелиха ценни победи по пътя към Мондиал 2026

Дания победи Гърция с 3:1 у дома в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

Расмус Хьойлунд, Йоахим Андерсен и Микел Дамсгор вкараха головете за домакините. Христос Цолис отбеляза единственото попадение за гостите. Хьойлунд вкара в четвъртия си пореден мач, включително мачове за клубния си отбор Наполи и третото си поредно участие за Дания.

Датчаните са начело в Група C с 10 точки от четири мача. Гърция е трета с три точки от четири мача, като загубата от датчаните сложи край на шансовете им за класиране за Световното първенство през 2026 г.

Полша победи Литва с 2:0 като гост. Себастиан Шимански откри резултата в 15-ата минута, отбелязвайки директно от корнер. В 64-ата минута той направи асистенция за Роберт Левандовски, който реализира втория гол.

Полша е втора в Група G с 13 точки от шест мача, докато Литва е четвърта с три точки.

Хърватия не срещна трудности и победи Гибралтар с 3:0 у дома, с което почти си гарантира класиране на Мондиала. Тони Фрук откри резултата в 30-ата минута. Лука Сучич удвои преднината на Хърватия в 78-ата минута, а Мартин Ерлич подпечата крайния резултат в края на мача. В 57-ата минута халфът на домакините, Ловро Майер, пропусна дузпа.

Хърватия запазва лидерството си в Група L с 16 точки. Гибралтар претърпя шесто поражение и е последен.

Австрия загуби с 0:1 от Румъния в квалификационния си мач. На Арена Национале в Букурещ Върджил Гица отбеляза единствения гол в 90+5 минута. Австрия загуби за първи път в квалификационната кампания, но остава начело в Група H с 15 точки. Румъния с 10 точки се изкачи на трето място.