Подробно търсене

Тръмп ще се срещне утре в Израел със семействата на заложниците, държани от "Хамас"

Любомир Мартинов
Тръмп ще се срещне утре в Израел със семействата на заложниците, държани от "Хамас"
Тръмп ще се срещне утре в Израел със семействата на заложниците, държани от "Хамас"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон ,  
12.10.2025 07:23
 (БТА)

Преди да направи обръщение пред израелския парламент утре сутринта, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с роднините на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", съобщи Белият дом, цитиран от ДПА.

Белият дом уточни, че Тръмп ще пътува след това до египетския курортен град Шарм ел Шейх за "церемония за мир в Близкия изток" по случай споразумението, за което той посредничи между Израел и "Хамас". Според програмата на Белия дом президентският самолет ще излети от Вашингтон днес следобед и ще кацне в израелския крайбрежен град Тел Авив утре сутринта.

След това се очаква Тръмп да произнесе слово в израелския Кнесет в 11:00 ч. местно време (и българско) след срещата със семействата на заложниците. Следобед президентът на САЩ ще отпътува за Египет. Церемонията за мир е насрочена да започне утре в 14:30 ч. според програмата.

Очаква се Тръмп да отпътува по-късно същия ден и да се върне във Вашингтон.

/СХТ/

Свързани новини

12.10.2025 02:59

„Хамас“ каза, че ще започне утре сутрин освобождаването на израелските заложници в Газа

„Хамас“ обяви, че ще започне тази сутрин да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави, предаде АФП. В ивицата Газа,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:47 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация