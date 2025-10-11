Мостикът в Бургас беше осветен в зелено за Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Мостикът в Бургас беше осветен в зелено тази вечер по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, видя репортер на БТА.

Инициативата, която се провежда в повече от 27 общини в страната, цели да насочи вниманието към значението на донорството като акт на човечност и солидарност.

В продължение на половин час – между 19:15 и 19:45 ч., емблематичното за морския град място свети в зелено. Това е цветът, символизиращ надеждата и новия живот. Първоначално бе обявено, че и части от ул. „Александровска" ще бъдат осветени, като част от кампанията, но единствено в частта около площад “Тройката” имаше цветно осветление, което обаче беше по-скоро в синята гама.

Малцина знаеха за инициативата. „Разбрах, че става дума за кампания, свързана с донорството. Много е хубаво, че Бургас участва – това е тема, за която рядко се говори“, коментира Константина Костова, която разхождаше детето си по алеята край Морското казино.

Възрастна двойка, която наблюдаваше Мостика от терасата в Морската градина, заяви, че не знае какъв е поводът, но изрази мнение, че инициативата е за благородна кауза и е хубаво тя да се популяризира, защото насърчава разговор по трудна, но човешка тема.

Осветяването в зелено е част от общоевропейската инициатива на Съвета на Европа за отбелязване на Деня на донорството и трансплантацията. У нас в акцията се включиха над 40 сгради в 27 български града – сред тях емблематични обекти като крепостта „Царевец“ във Велико Търново, Щаба на флота във Варна и Камерната опера в Благоевград.

Организаторите напомнят, че един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на над сто души чрез даряване на тъкани.