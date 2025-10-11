Община Видин освети в зелено Стамбол капия по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Община Видин освети в зелено една от емблемите на града Стамбол капия по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, видя репортер на БТА.

Инициативата е на Съвета на Европа и се подкрепя от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) . Целта е за да бъде насочено общественото внимание към тази кауза и да се повиши осведомеността относно значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот. Денят на донорството се отбелязва от 1996 година.

Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем живота чрез донорство на органи, както и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани, съобщават от ИАМН.

За поредна година Община Видин се включва в инициативата. Сградите на общинските администрации в Кула и Чупрене също ще бъдат осветени в зелено.

Областният управител на област Видин Ани Арутюнян приветства инициативата и изразява своята ангажираност към информационната кампания. Тя подчертава солидарността си с донорите, които със своя благороден жест спасяват човешки животи, със семействата, които очакват втори шанс за живот, както и с медицинските специалисти, пряко ангажирани с процеса на донорство и трансплантация, пише на сайта на администрацията.

В знак на съпричастност тази вечер повече от 40 сгради в 27 общини в България се осветяват в зелено - цвета на донорството и трансплантацията.