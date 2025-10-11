В зелено ще бъдат осветени фасадите на над 40 сгради в страната по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

В зелено ще бъдат осветени фасадите на над 40 сгради в 27 общини в страната по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи на 11 октомври, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор’’ (ИАМН). Осветяването на сградите ще е между 19:15 и 19:45 часа.

Инициативата е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, както и за да бъде насочено общественото внимание към тази кауза. Денят на донорството се отбелязва от 1996 година, допълват от агенцията.

Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани, пишат още от „Медицински надзор“.

Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот пациентите, чакащи трансплантация.

Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 също ще бъде осветена в зелена светлина от 19:15 до 19:45 часа, съобщиха от парламентарния пресцентър. Целта е да се повиши обществената информираност за смисъла и значението на донорството и трансплантацията като възможност за спасяване на човешки живот, допълват от парламента.

Сред другите сгради, които ще подкрепят инициативата в София, са на Столична община, на Национален стадион „Васил Левски“, на Национален дворец на културата, болниците "Лозенец", "Софиямед“, "Н.И.Пирогов".

Пълният списък може да видите тук: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/985420-iamn-fasadite-na-nad-40-sgradi-v-balgariya-shte-svetyat-v-zeleno-po-povod-evrop

По данни на сайта на агенцията към 3 октомври в България от трансплантация се нуждаят 875 души. От началото на годината до момента са извършени 20 трансплантации, след девет донорски ситуации.