Преди 113 години тук прозвуча най-святата дума за всеки човек – свобода, каза кметът на община Разлог Красимир Герчев

С изключителна радост и гордост тази вечер посрещаме заедно празника на Разлог. Преди 113 години тук, сред величието на Рила, Пирин и Родопите, прозвуча най-святата дума за всеки човек – свобода. Това каза в словото си по случай празника на града и 113 години от неговото освобождение кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев. Той подчерта, че трябва да помним, че тази свобода е изстрадана и извоювана с кръвта и вярата на хиляди герои, които вярваха в бъдещето на България. Връзката е жива, паметта е жива, защото тук, във всяка втора къща на община Разлог, има потомци, които не забравят своите свидни жертви, отбеляза още кметът.

В обръщението си към жителите и гостите на града българският патриарх Даниил ги поздрави и посочи, че днешният ден е голям празник както за Разлог, така и за Пиринския край. Той припомни, че преди 113 години, на този ден, е изгряла свободата – свобода дългоочаквана и много изстрадана, подчерта още патриархът. Тази сутрин той възглави Божествена литургия в храма „Свето Благовещение“ в града по случай празника. Обръщения отправиха още заместник-министърът на туризма Павлин Петров и областният управител на област Благоевград Георги Динев.

През деня беше организирано изкачване на „Стъпалата на свободата“ и пресъздаване на посрещането на освободителите в местността Голак. В изкачването се включиха множество деца, жители и туристи на града, които носеха знамето на България. Вечерта започна тържествен спектакъл „Разлог е свободен! Българско стана!“ и марш на освободителите с участието на Янко Лозанов, Ирене Велкопулос, Жанет Керанова, Национално хайдушко движение, танцов клуб „Пирински наниз“ и самодейци, участници от кварталите на Разлог. Режисьор на спектакъла е Мартин Влахов. Пред паметника на Васил Левски бяха поднесени венци и цветя в знак на почит и уважение. Вечерната програма продължи с концерт на Деси Добрева и празнични илюминации.