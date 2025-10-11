Сградата на Културен център „Стара Загора“ тази вечер беше осветена в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.

Инициативата е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, както и за да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза. Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот.

Организаторите посочват, че един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.

Сред сградите, които засияха в зелено бяха още Крепостна порта ,,Стамбол капия“ във Видин , Камерна опера Благоевград, Югозападен университет ,,Неофит Рилски”, Мемориален комплекс „Създатели на Българската държава“ (паметник „1300 години България“) и театър „Васил Друмев“ в Шумен, крепостта ,,Царевец’’ във Велико Търново.