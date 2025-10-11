Конате от Ливърпул отпадна от състава на Франция поради контузия в бедрото

Ззащитникът на френския национален отбор Ибрахима Конате се оттегли от състава поради контузия в бедрото, получена при загубата на Ливърпул с 1:2 от Челси миналия уикенд.

Конате беше неизползвана резерва по време на победата на Франция с 3:0 над Азербайджан в квалификациите им за Световното първенство в петък и не е готов да играе като гост на Исландия в Група D следващата седмица.

"Получил контузия в десния квадрицепс по време на последния си мач с Ливърпул, Ибрахима Конате е следвал лечение и протокол от пристигането си този понеделник, но няма да може да заеме мястото си срещу Исландия“, се казва в съобщение на френският отбор в платформата X.

На мястото на Конате е повикан Бенжамен Павар.

Франция, която е начело в групата след победи и в трите си мача, гостува на третия в класирането Исландия в понеделник.

26-годишният Конате е вторият централен защитник на Ливърпул, който се контузи през последния месец, след като Джовани Леони получи разкъсване на предните кръстни връзки, което го извади от игра за една година.

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер също получи контузия на подколянното сухожилие по-рано този месец, което допълнително задълбочи проблемите с контузиите на английския шампион в защита.