Безистенът в Ямбол светна в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Петвековната каменна сграда на Безистена в Ямбол, която е паметник на културата от национално значение, светна в зелено тази вечер по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи – 11 октомври. Зданието е сред над 40 сгради в 27 общини в България, които тази вечер са осветени в зелен цвят в знак на солидарност.

Проявата у нас е в подкрепа на инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Целта е да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти. Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани.

Емблематичната за Ямбол сграда на Безистена участва в кампанията за солидарност с Европейския ден на донорството за пореден път. През годините зданието е било осветявано и в розово – в знак на съпричастност с националната благотворителна кампания за борба с рака на гърдата. За честването на националния празник 3 март Безистенът е обагрян и в цветовете на националното знаме.