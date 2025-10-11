Лили Иванова изпълни емблематични свои песни пред публиката на Перник

Седмият концерт от националното турне на Лили Иванова превзе тази вечер спортна зала "Борис Гюдеров" в Перник. Заедно с изпълнителката бяха музикантите на Grand LI Orchestra - Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов – Чери (китара), Христо Мухалков (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни, перкусии), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китара, цигулка), който е и музикален продуцент на целия репертоар.

През октомври миналата година певицата обяви пред почитателите си от Перник и региона, че ще се направи нов концерт.

От сцената тази вечер Лили Иванова изказа благодарност към кмета на Перник Станислав Владимиров, който беше сред гостите, за поканата да осъществи концерта си.

Певицата изпълни емблематични свои песни сред които "Ако спра да обичам", "Искам те", "Покруса", "Ненужен спомен", "Този свят е жена", "Невероятно", "Бурната река". Певицата призова присъстващите да пеят заедно с нея, докато изпълнява обичаните от поколения нейни хитове като "Щурче", "Детелини", "Ветрове", "Камино".

Публиката в Перник не спря да аплодира всяко изпълнение.

„Лили е невероятна! Песните ѝ винаги ме вдъхновяват и ме карат да се вълнувам. Тя е истинско явление в българската и световната музика!“, каза перничанката Илияна Георгиева.

Иван Иванов от Радомир посочи, че песните на Лили са специални, защото в тях се открива лиричност, емоционална дълбочина и съдържание, което остава в сърцата на слушателите.

Тазгодишното национално турне на Лили Иванова започна на 14 февруари в софийския клуб Joy Station. След това тя изнесе концерт на 19 май в Народния театър „Иван Вазов“, на 13 юли в Летния театър във Варна и на 15 юли в Летния театър в Бургас. След Пловдив турнето продължава с извънреден концерт на 11 октомври в Перник, а финалът е на 12 и 13 декември в зала 1 на НДК в София.