Фасадата на Община Търговище е осветена в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи

Фасадата на Община Търговище е осветена в зелено - цветът на донорството и трансплантацията, по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Това бе приносът на общинското ръководство в Търговище към инициативата за повишаване общественото внимание към каузата на донорството.

Инициативата за отбелязване на този ден е на Съвета на Европа. В България Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ организира информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост за смисъла и значението на донорството и трансплантацията на органи.

От Агенцията отбелязват, че донорството е безвъзмезден акт на даряване. Донор може да бъде всяко лице в състояние на медицински установена мозъчна смърт, което няма тежки инфекциозни и онкологични заболявания. Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение болести. Tя има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване, или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване. Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до осем човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до сто души чрез донорство на тъкани.

Включването в подобни здравно-информационни кампании е сред задачите в управленската програма на кмета Дарин Димитров, подчерта за БТА говорителят на администрацията Станислава Солакова. По думите й целта е повишаване на обществената здравна култура и разбирането за важността на различните заболявания, както и начините за тяхната превенция.

По-рано днес Министерството на здравеопазването (МЗ) изрази признателност към всички, които подкрепят каузата на донорството – към медицинските екипи, които ежедневно работят с отдаденост, и към семействата, които намират сили да дарят живот в най-трудния за тях момент.