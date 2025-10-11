Министерството на здравеопазването изразява признателност към подкрепящите донорството

Министерството на здравеопазването (МЗ) изразява признателност към всички, които подкрепят каузата на донорството – към медицинските екипи, които ежедневно работят с отдаденост, и към семействата, които намират сили да дарят живот в най-трудния момент. Това се посочва в публикация в официалната фейсбук страница на министерството по случай Европейския ден на донорството и трансплантацията. Тази година темата е "Даряването на органи дарява повече живот. Обединени в една цел. По-силни заедно".



В страната са предвидени различни събития по случай Европейския ден на донорството и трансплантацията. На 12 октомври на Софийския маратон в 9:00 ч. ще бъде даден специален старт за трансплантирани хора, роднини на донори и поддръжници на каузата. На 13 октомври ще бъде извършено традиционното попълване на "Дървото на живота" във ВМА, където символично ще бъдат добавени имената на донори, които през 2025 г. са дали шанс за живот на тежко болни пациенти, съобщиха от МЗ.



На 17 октомври В 17:00 ч. в "Градината на донорите" зад НДК ще бъдат засадени 13 рози в знак на признателност към донорите на органи. Градината е символ на благодарността и уважението на трансплантираните хора към донорите и техните семейства.

Тази вечер между 19:15 до 19:45 ч. над 40 сгради в над 27 общини ще бъдат символично осветени в зелено.

По данни на сайта на Изпълнителна агенция "Медицински надзор’’ към 3 октомври в България от трансплантация се нуждаят 875 души. От началото на годината до момента са извършени 20 трансплантации, след девет донорски ситуации.