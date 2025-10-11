Холанд с хеттрик за категоричен успех на Норвегия, Унгария записа първа победа в квалификациите

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Халанд пропусна два пъти дузпа за Норвегия срещу Израел, но след това се реваншира с хеттрик за победата с 5:0 в квалификациите за Световното първенство.

Холанд застана зад бялата точка при резултат 0:0 в 6-а минута, но вратарят Даниел Перец спаси удара му. Изпълнението бе пребито, тъй като стражът бе напуснал голлинията преди удара, но и при втория опит на норвежеца, този път в другия ъгъл, Перец отново хвана топката.

Холанд компенсира по-късно през първото полувреме, когато вкара с удар по диагонала след подаване на Александър Сьорлот, а през втората част се разписа още два пъти с глава. Така Холанд вече има 51 гола за Норвегия.

Другите попадения за Норвегия паднаха след автоголове през първата част на Халаили и на защитника на Лудогорец Идан Нахмиас.

Преди мача в Осло стотици норвежки фенове организираха мирен пропалестински протест.

С победата Норвегия се утвърди на първото място в група I с пълен актив от 18 точки и направи още една крачка към класиране на Мондиал 2026. Италия и Израел имат по 9 точки, но Израел има два мача повече.

Унгария постигна първа победа в група F след успех над Армения у дома с 2:0.



Даниел Лукач откри в 56-а минута, а Жомбор Грубер удвои в добавеното време и с този успех унгарците запазиха шансове за класиране на Мондиала.

С успеха Унгария измести Армения от второто място, като има 4 точки срещу 3 за Армения. Лидер е Португалия с 6 точки и мач по-малко.