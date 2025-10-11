Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 в София беше осветена в зелена светлина в подкрепа на Европейския ден на донорството

Сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2 в София беше осветена в зелена светлина в знак на подкрепа на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, отбелязван всяка година по инициатива на Съвета на Европа, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

По този повод председателят на парламента Наталия Киселова заяви, че Народното събрание подкрепя информационната кампания за популяризиране донорството. По този начин отдаваме заслужена почит към донорите на органи и благодарност към техните семейства за човечността и съпричаността към чуждата болка, проявени в най-тежък момент. Днешната инициатива е израз и на подкрепа към медицинските екипи, които работят в областта на трансплантациите и дават на хората втори шанс за живот, подчерта тя. Европейският ден на донорството и трансплантациите на органи цели да привлече все повече хора към тази благородна кауза, да подчертае важността на спасяването на човешки животи и да повиши общественото доверие в процеса, допълни Наталия Киселова.

Включването на парламента в информационната кампания е по покана на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), която организира поредица от събития, свързани с отбелязването на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. По данни на ИАМН към 3 октомври в България от трансплантация се нуждаят 875 души. От началото на годината до момента са извършени 20 трансплантации, след девет донорски ситуации.

Тази вечер между 19:15 до 19:45 ч. над 40 сгради в над 27 общини в страната символично бяха осветени в зелено.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към всички, които подкрепят каузата на донорството – към медицинските екипи, които ежедневно работят с отдаденост, и към семействата, които намират сили да дарят живот в най-трудния момент.