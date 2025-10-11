Подробно търсене

ОБНОВЕНА Трима души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен

Николай Велев
Трима души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен
Трима души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен
Илюстративна снимка: Служители на германската полиция по време на акция. Източник: АП/Мартин Майснер
Гисен,  
11.10.2025 19:55 | ОБНОВЕНА 11.10.2025 20:43
 (БТА)

Трима души бяха ранени в при стрелба в пункт за спортни залагания на централния площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.

Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време, когато неизвестно лице е открило огън в букмейкърски пункт. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва. 

Силите на реда засега не оповестяват допълнителна информация, понеже операцията за залавянето на нападателя все още не е приключила. 

 

/НВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:06 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация