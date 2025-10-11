site.btaОБНОВЕНА Трима души бяха ранени при стрелба на търговски площад в германския град Гисен
Трима души бяха ранени в при стрелба в пункт за спортни залагания на централния площад в германския град Гисен, предаде ДПА, като се позова на говорител на полицията.
Инцидентът е станал малко след 15 часа местно време, когато неизвестно лице е открило огън в букмейкърски пункт. Нападателят е избягал пеш от местопрестъплението и че все още се издирва.
Силите на реда засега не оповестяват допълнителна информация, понеже операцията за залавянето на нападателя все още не е приключила.
/НВ/
