С около метър и половина е спаднало нивото на река Янтра край русенското село Долна Студена

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
В началото на идната седмица ще се предприемат допълнителни дейности за почистване на наносите, отпадъците и дърветата, които са се събрали около два от устоите на моста край село Долна Студена. Снимка: Областна администрация - Русе
Русе,  
11.10.2025 18:48
 (БТА)

С около метър и половина е спаднало за последното денонощие нивото на река Янтра край русенското село Долна Студена, която вчера излезе от коритото си и заля около 100 декара земеделска земя. Това съобщи за БТА областният управител на Русе Драгомир Драганов, който и днес посети района заедно със своя заместник Георги Георгиев. 

По думите му водата вече се е оттеглила от нивите и ситуацията постепенно се нормализира. 

Драганов каза още, че в началото на идната седмица ще се предприемат допълнителни дейности за почистване на наносите, отпадъците и дърветата, които са се събрали около два от устоите на моста. Съоръжението, което свързва Долна Студена със съседното село Ботров, е временно затворено за движение за камиони. Причината е компрометиране на пътното платно заради проблем с фуга.

/ТТ/

Към 18:58 на 11.10.2025 Новините от днес

