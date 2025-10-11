Рилски спортист и Ямбол се класираха за 1/16-финалите за Купата на България

site.btaРилски спортист и Ямбол се класираха за 1/16-финалите за Купата на България
Мачове от първия кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026:
Рилски спортист-2011 - ОФК Беласица - 2:1
Ямбол 1915 - ОФК Вихрен-Сандански - 2:1
утре играят:
Металург-1957 - ФК Хебър 1918
Германея - Фратрия
Бенковски Исперих - ФК Дунав Русе
Септември 98 Тервел - ФК Марек 1915
ФК Витоша - ОФК Локомотив Горна Оряховица
Обединен футболен клуб Хасково - ОФК Спартак Плевен
БОТЕВ Нови Пазар - Спортист 2009
ФК Ловеч - Черноморец 1919 Бургас
ОФК Ком-Берковица - ОФК Янтра 2019
Партизан Червен бряг - Футболен клуб Миньор-Перник
Черноломец Попово - Футболен клуб Севлиево
Бдин Видин 1923 - ФК Етър ВТ
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Пирин 22 АД
