Рилски спортист и Ямбол се класираха за 1/16-финалите за Купата на България

За българите по света

За българите по света

От българите по света

От българите по света

Моля потвърдете купуването на избраната новина

утре играят: Металург-1957 - ФК Хебър 1918 Германея - Фратрия Бенковски Исперих - ФК Дунав Русе Септември 98 Тервел - ФК Марек 1915 ФК Витоша - ОФК Локомотив Горна Оряховица Обединен футболен клуб Хасково - ОФК Спартак Плевен БОТЕВ Нови Пазар - Спортист 2009 ФК Ловеч - Черноморец 1919 Бургас ОФК Ком-Берковица - ОФК Янтра 2019 Партизан Червен бряг - Футболен клуб Миньор-Перник Черноломец Попово - Футболен клуб Севлиево Бдин Видин 1923 - ФК Етър ВТ ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Пирин 22 АД

Мачове от първия кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026:

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.