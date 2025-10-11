Весела Люцканова ще представи в Ловеч книгата си, излязла по повод 90-годишнината ѝ

Весела Люцканова ще представи в Ловеч книгата си „Любов, щастие и болка”, излязла по повод 90-годишнината ѝ. Срещата ще бъде на 28 октомври в Клуба на дейците на културата (КДК), съобщи за БТА председателят Жанина Илиева. С нея ще гостува и литературният критик и издател Пламен Тотев.

Автор на повече от 50 книги и спечелила много литературни награди, Весела Люцканова (родена на 21 август 1935 г.) е едно от големите имена в българската белетристика, а творбите ѝ се четат от широк кръг читатели, посочи Илиева.

Новата ѝ книга "Любов, щастие и болка" е издание на "Персей".

Председателят на КДК каза още, че от 2021 г. насам авторката е редовен участник в ловешкия алманах за култура и общество „Мостове”. Първият включен в него разказ е „Рисувам и псувам, псувам и рисувам”, а в тазгодишния сборник тя е представена с „ИИ като жури”.