Президентът на ФИФА Джани Инфантино призовава канадците да подкрепят Световното първенство по футбол догодина

site.btaПрезидентът на ФИФА Джани Инфантино призовава канадците да подкрепят Световното първенство по футбол догодина
Президентът на ФИФА Джани Инфантино присъства на стадиона при загубата на националния отбор на Канада от Австралия с 0:1 в контролна среща заедно с премиера на страната Марк Карни в опит да събере подкрепа за съвместното домакинство на Световното първенство по футбол за мъже догодина. Двамата проведоха официална среща преди двубоя.
Докато голяма част от вниманието е насочено към основните домакини САЩ и политическите съперници Мексико за първото в историята Световно първенство с участието на три нации от 11 юни до 19 юли, Торонто и Ванкувър също ще приемат мачове.
"Това е Световно първенство, в което, и ние се съгласихме с премиера за това, в което цяла Канада, цялата страна трябва да участва, трябва да бъде част, трябва да се чувства част от него, с фен зони навсякъде, с празненства навсякъде, с училища, участващи в програми", каза Инфантино в изявление.
"Искаме цялата страна да усети това Световно първенство. И работим по някои дейности, някои събития в подготовката за Световното първенство, които ще създадат този ентусиазъм", добави той, цитиран от ДПА.
Инфантино, който организира Конгрес на ФИФА във Ванкувър през април, дори говори с канадските играчи след загубата в Монреал.
"Поздравления за всички вас за това, което направихте, за това, което правите, за това, което ще правите догодина. Трябва да се гордеете, защото това, което видяхме, дори тази вечер, вие, с ангажираността си, привличате публиката, хората. Докосвате сърцата им", каза той.
Карни, чиято държава участва и на Световните първенства през 1986 и 2022 година, но отпадна в груповата фаза, добави: "Освен експертното си ръководство на най-великата игра в света, президентът Инфантино има за приоритет в мъжкия и женския футбол изграждането на приятелство и единство чрез спорт. Удоволствие е да ви приветствам тук".
/ИК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина