Рудоземското село Елховец – с над четири века история, отбеляза своя първи празник

Рудоземското село Елховец – с над четири века история, отбеляза днес своя първи празник. Жители от цялата община Рудозем, хора с корени от населеното място – от близо и далеч, се събраха, за да покажат, че селото седи достойно на картата на Родината ни.

Празникът бе открит с химна на България „Мила Родино“. За БТА кметът на село Елховец Венета Соколова каза, че специално за празника много хора са се завърнали в родното място, за да се видят, да се повеселят. „Смятам, че се получи нещо много хубаво, защото всички са радостни и доволни, че вече селото ни има празник. А това беше мечтата на жителите – да покажем колко е красиво нашето село и колко добри хора живеят в него. Надявам се да се превърне в традиция и да ни събира още много години занапред“, допълни Соколова. Тя благодари на кмета на Рудозем за подкрепата, на многобройните спонсори и доброволци.

Елза Мустанска - председател на народно читалище „Звезда – 1950“, разказа накратко историята на селото, което съществува повече от 445 години. Тя посочи, че според османиста-изследовател Христо Христозов, през 1570 година се появява село Харъз дереси - днешното село Елховец. Век по-късно, в протокол за събиране на храни за Османската армия, името вече Януздере. В по-късните години, особено втората половина на 19 век, селото е споменавано твърде често в тефтерите на прекупвачите. А през 1934 година Януздере се преименува в Елховец, като един от първите учители в селото от това време е Георги Доцев.

„Това старо село има и настояще, и бъдеще. Елховец продължава да се бори за своето място и в момента е второто по големина в Рудоземска община. Училището, вече столетно, приютява, грижи се и образова бъдещето. Читалището е с най-добрата база в общината, поддържа духовността и родолюбието, напомня за корените и надгражда за бъдещето, а детската градина, със своята отлична материална база и сграден фонд, продължава да се грижи за най-малките, но най-важните жители на Елховец“, каза Мустанска.

Една от атракциите по време на празника бе кътът за снимки до читалището, който пресъздава историята на селото - занаятите, битът, животът на хората през вековете. Имаше и шатри, които продаваха домашно приготвени марудници с благотворителна цел - за обновяване на селото, както и обособени кътове за деца.

За празника организаторите са подготвили богата културно-музикална програма, както за най-малките, така и за младежите и възрастните. Сред изпълнителите бе дует Бисера и Лидия, които завладяват публиката с модерния си аранжимент на фолклорни ритми. „Беше изненадващо за нас да получим покана от село Елховец, в което не бяхме идвали. Приехме я веднага, защото магията на Родопите си казва думата“, каза за БТА Бисера. Изненада за децата и младежите от Елховец бе присъствието на тиктокърите Миглена – Мегсън, и Живко – Кибритя. За почитателите на инфлуенсърите бе отделено специално място и всеки, който искаше, можеше да се снима с тях.