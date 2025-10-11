Подробно търсене

Ратко Достанич поема Славия

Асен Даскалов
Ратко Достанич поема Славия
Ратко Достанич поема Славия
снимка: Благой Кирилов/БТА
София,  
11.10.2025 17:45
 (БТА)

Ратко Достанич е новият старши треньор на Славия, съобщават от клуба в събота. Той заменя Златомир Загорчич, който подаде оставка и тя беше приета от клубното ръководство. 

Достанич до момента беше шеф на школата в Локомотив София, а сега се завръща при "белите" за трети период като наставник. Сърбинът работи на стадион "Александър Шаламанов" през сезон 2003-2004 и 2006 година.

"Помощниците в щаба на Ратко Достанич в Славия ще бъдат обявени в близко бъдеще", се казва в съобщението в официалния сайт на клуба от София.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:00 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация