Временно движението по път III-198 Дрангово - Петрич се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението в участъка се регулира от пътна полиция.

Въведено е временно ограничение и на движението по път III-1084 Старчево - Първомай в района на петричкото село Кавракирово отново поради пътнотранспортно произшествие. Водачите на моторни превозни средства трябва да използват обходен маршрут: ПВ АМ "Струма" - Рибник III-1082 - по път III-108 Петрич към III-198 Гранично контролно-пропускателен пункт "Златарево" и обратно. Движението също се регулира от пътна полиция.