Сирия насрочи първите си избори след свалянето на Асад

Сирийците са напът да завършат нова и важна стъпка в прехода на страната след свалянето на режима на Башар Асад миналата година – формирането на преходно законодателно събрание.

На 5 октомври в страната ще бъдат произведени първите избори, провеждани след повече от четири десетилетия авторитарно управление на Сирия при фамилията Асад и десетилетие на брутална гражданска война.

Датата на вота бе обявена в момент, когато правителството на временния президент Ахмед аш Шараа се стреми да възстанови държавните институции и да спечели легитимност на фона на регионалните и международните усилия за стабилизиране на опустошената от войната страна, отбеляза "Ал Джазира".

Но процесът на избор на нов сирийски парламент далеч не е прост, а около него има много противоречия, добавя "Дойче веле".

Сложен изборен процес

Въпреки обявяването на избори не всеки сириец ще отиде до избирателната урна, няма да има и политически партии или предизборни плакати. Вместо това гласовете ще бъдат подадени от различни комитети, поради което първите избори в страната от няколко десетилетия насам се описват като "непреки", обяснява процеса "Дойче веле".

"Реалността в Сирия не позволява провеждането на традиционни избори, като се има предвид наличието на милиони вътрешно и външно разселени лица, липсата на официални документи и крехкостта на правната структура", заяви в изявление в края на юни временното сирийско правителство, в отговор на въпросите защо изборите ще бъдат непреки.

Процесът на избор на новия Народен съвет (името на сирийския парламент – б.ред.) ще протече в няколко етапа.

Народният съвет на Сирия беше разпуснат от новите сирийски власти, назначени от ислямистката коалиция, която дойде на власт през декември 2024 г. Бъдещият парламент, натоварен с упражняването на законодателни функции през период от пет години, трябва да има 210 членове: 140 назначени от местни комитети, контролирани от избирателната комисия, и 70 назначени пряко от временния президент Ахмед аш Шараа, пише АФП. Деветнайсет депутати, представляващи три региона, в които няма да бъдат проведени избори обаче, все още няма да бъдат избрани. Така, на практика, на 5 октомври ще станат ясни имената на 121 членове на парламента.

През юни преходното правителство на Сирия определи 11-членна Върховна комисия за изборите за Народен съвет, която от своя страна назначи т.нар. подкомитети за изборите в 62-те избирателни района на страната.

В следващия етап различните районни подкомитети назначиха директно между 30 и 50 души, които ще представляват всеки мандат в своя район. Тези хора ще сформират "избирателна колегия" – група от избиратели, натоварени с избора на депутати сред самите тях. Цялата избирателна колегия в Сирия ще наброява между 6000 и 7000 души.

При определянето на тези хора подкомитетите трябваше да вземат предвид различни техни характеристики, включително квалификации като университетски дипломи и професии, "социално влияние" – тоест хора, които са били активни и са известни в своите общности – и разнообразие, както и да гарантират, че групата включва разселени лица, хора с увреждания и бивши затворници на режима на Асад.

Освен други качества като възраст и гражданство, членовете на избирателната колегия не трябва да са били част от предишния режим (освен ако не са дезертирали по време на гражданската война), да са служили в силите за сигурност или да имат криминално досие. Двадесет процента от членовете на избирателната колегия трябва да са жени.

Жени в сирийското управление

Според доклад на сирийската неправителствена организация "Мусава", по времето на Асад жените са съставлявали едва 10–12% от членовете на парламента между 2007 и 2022 г. Участието им е било още по-ниско на местно ниво, където през 2011 г. те са съставлявали 2% от членовете на местните и общинските съвети, а през 2022 г. са достигнали 11–12%, сочи проучването на организацията, цитирано в изданието на "Атлантическия съвет".

След падането на Асад напредъкът по отношение на политическото участие на жените е ограничен. Временното правителство включва само една жена министър. Подготвителният комитет за национален диалог и Комитетът за изготвяне на конституцията – преходни органи, натоварени с изпълнението на важни задачи по време на прехода – включват по две жени от седем членове (30%).

Настоящите избори дават възможност за жените, въпреки съпротивата на консервативните части на сирийското общество и самите власти, отбелязва изданието.

Някои религиозни малцинства са лишени от избори

Очаква се новият парламент да "положи основите на по-широк демократичен процес" след отстраняването на Асад през декември след почти 14 години гражданска война, съобщи сирийската държавна агенция САНА. Критиците обаче предупреждават, че настоящата система не представлява адекватно маргинализираните общности в Сирия.

Властите първоначално бяха заявили, че гласуването ще се състои през септември. Изборният процес обаче бе отложен с няколко дни, а официални лица обясниха, че твърде много кандидати са проявили желание да се присъединят към избирателната колегия.

И след обявяване на новата дата – 5 октомври обаче на места в Сирия избори няма да бъдат проведени – в провинция Суейда, която е доминирана от сирийското друзко малцинство, както и в части от провинциите Ракка и Хасака, които са под контрола на сирийското кюрдско малцинство. Тези региони трябва да бъдат представени от 19 кандидати, които на този етап няма да бъдат избрани в новия парламент.

Сирийското преходно правителство заяви, че изборите в тези райони са отложени от съображения за сигурност. През последните месеци там имаше междуобщностно и религиозно насилие, при което загинаха хиляди хора. Но в действителност изборите са отложени, защото сирийското правителство всъщност не контролира тези райони – те са под контрола на друзите и кюрдите, отбелязва "Дойче веле".

"Изборите са суверенен въпрос, който може да бъде решен само в райони, които са изцяло под контрола на правителството", заяви през юли говорителят на Върховната комисия Навар Наджмех по повод ситуацията.

На обществено равнище изключването на региони като Суейда, Хасака и Ракка поради несигурност или липса на политическо съгласие повдига сериозни въпроси относно представителността на изборите. Трудно ще бъде да се говори за парламент без представителство от ключови региони извън контрола на правителството като за истинска национална институция, пише седмичникът "Араб уикли".

Експерти от гражданското общество предупредиха, че това изключване може да задълбочи разделенията и да отслаби перспективите за национално помирение в момент, когато Сирия спешно се нуждае от инициативи за преодоляване на различията между различните си общности.

Опасения относно президентската власт

Окончателните списъци с кандидатите бяха публикувани на 18 септември, съобщи САНА. Всеки гражданин имаше на разположение три дни, за да обжалва всеки от кандидатите, който според него не трябва да бъде включен в списъка.

Самата предизборна кампания не е публична — тя трябва да продължи една седмица преди вота и се провежда само сред членовете на избирателната колегия. Накрая, в деня на изборите, цялата избирателна колегия ще гласува за 121 членове на новия сирийски парламент измежду собствените си редици.

Процесът по избора включва мерки, предназначени да повишат доверието, включително разпределението на местата по региони, етапите за обжалване и възражения и създаване на местни комитети за надзор на избора на представители на избирателните колегии. На практика обаче продължават да съществуват опасения относно податливостта на тези механизми към манипулации, особено предвид липсата на силен независим надзор и широките правомощия на президента, които му позволяват да назначава една трета от членовете и да издава укази със сила на закон, отбелязва "Араб уикли".

След приключването на изборния процес към новия парламент ще бъдат добавени още 70 депутати, избрани директно от временния президент на страната Ахмед аш Шараа, бивш лидер на бунтовническа групировка, който пое тази роля, след като неговото ислямистко движение "Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) поведе атаката за свалянето на Башар Асад през декември миналата година.

Тази рамка поражда съмнения дали изборите наистина ще доведат до създаването на парламент, способен да упражнява власт, или просто до фасада, която легитимира изпълнителната власт, отбелязва изданието.

Представителни избори или фарс

"На хартия изборният процес въвежда скромни, но значими подобрения с многобройни консултативни фази, механизми за обжалване и стъпки за увеличаване на участието на жените", отбеляза пред "Дойче веле" по-рано този месец Хаид Хаид, сирийски анализатор и старши експерт в базираната в Париж "Арабска инициатива за реформи". Международни наблюдатели също са поканени да наблюдават процеса.

Освен това Върховната комисия е по-разнообразна от други държавни органи и не е доминирана от членовете на "Хаят Тахрир аш Шам", каза Хаид.

Но процесът е "засенчен от структурни неясноти и нерешени въпроси, които го правят уязвим за манипулации", посочи той и добави, че това може да доведе до липса на доверие в обществото.

Медийни публикации от Сирия сочат, че много сирийци признават, че в момента няма начин да се проведат директни избори. Неотдавнашно проучване, проведено от Арабския център за изследвания и политически проучвания в Катар между средата на юли и средата на август, установи, че 57% от близо 4000 интервюирани сирийци считат, че политическата ситуация е положителна.

Но други техни сънародници са много по-критични, като твърдят, че строго контролираният процес е "повърхностен фарс" – начин да се легитимира преходното правителство, без да се търси истински консенсус или демокрация.

Някои от най-острите критици на тези избори са членове на малцинствата в Сирия. През последните седмици представители на различни малцинствени групи публикуваха писма или изявления, в които критикуват процеса и го наричат нелегитимен.

В началото на миналата седмица 14 различни сирийски граждански групи също публикуваха позицията си, в която препоръчват промени в процеса, като твърдят, че различни аспекти на изборите просто дават на президента Аш Шараа прекалено голям контрол както над изборния процес, така и над резултата от него – Народния съвет. Например, съгласно временната конституция на Сирия, президентските укази могат да бъдат отменени само с две трети мнозинство в Народното събрание. Ето защо 70-те избрани директно от Аш Шараа депутати ще бъдат толкова важни – ако те представляват само неговите интереси, ще бъде много трудно да се постигне две трети мнозинство, което да действа срещу него в парламента.

Има и критики относно ролята, която ще играе новият парламент, когато бъде избран. Той ще има за задача предимно да преразгледа редица стари закони, да приеме нови закони за отваряне на страната, да изготви нова конституция, да подготви преки избори в рамките на следващите три до пет години, както и да ратифицира договори, които биха могли да преобразуват външната политика на Сирия.

На международно равнище някои наблюдатели разглеждат изборите като тест за готовността на сирийското правителство да сигнализира за намерения за реформи, което потенциално може да проправи пътя за постепенна икономическа подкрепа или дипломатическо признание.

Анализатори предполагат, че дори частичен успех на изборите, чрез осигуряване на известна степен на плурализъм и прозрачност, би могъл да укрепи позицията на правителството в условията на нарастваща икономическа и хуманитарна криза, особено предвид срива на инфраструктурата и влошаването на обществените услуги.

От друга страна, експерти по политически преход предупреждават, че продължаващото доминиране на изпълнителната власт над парламента и липсата на истинско гражданско участие в изготвянето на законодателството ще подкопаят както вътрешното, така и външното доверие в усилията за реформи.