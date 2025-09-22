Парламентарните избори в Сирия ще бъдат произведени на 5 октомври

Непреките избори за сформиране на преходен парламент в Сирия ще бъдат произведени 5 октомври, в съответствие с конституционната декларация, приета след падането на дългогодишният президент Башар Асад, обяви сирийската избирателна комисия, цитирана от Франс прес.

Народното събрание на Сирия беше разпуснат от новите сирийски власти, назначени от ислямистката коалиция, която дойде на власт през декември 2024 г.

Бъдещият парламент, натоварен с упражняването на законодателни функции през период от пет години, трябва да има 210 членове: 140 назначени от местни комитети, контролирани от избирателната комисия, и 70 назначени пряко от временния президент Ахмед аш Шараа.

Изборите трябва да се произведат на 5 октомври "в избирателните райони на сирийските провинции", посочи комисията в канала си в "Телеграм", без да дава повече подробности.

Както беше обявено в края на август, изборите се отлагат за неопределено време в провинция Суейда, населена предимно с друзи, където през юли имаше сблъсъци. Същото важи и за контролираните от кюрдските сили провинции Ракка и Хасака поради ситуацията със сигурността и политическата обстановка, отбелязва АФП.

Методът на назначаване на депутати в бъдещия парламент е критикуван от опозицията и организациите на гражданското общество, които осъждат прекомерната концентрация на властта в ръцете на президента и липсата на представителност на етническите и религиозните групи в страната.

Съгласно конституционната декларация парламентът ще има мандат от две години и половина, който може да бъде подновен. Той ще упражнява законодателни функции до приемането на постоянна конституция и провеждането на нови избори.

Новите власти в Дамаск заявяват, че искат да затворят страницата на повече от 13 години гражданска война, да възстановят единството на страната и да подготвят приемането на постоянна конституция преди произвеждането на общи избори.