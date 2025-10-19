Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Испания

Подробно търсене

снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Кастейон, Испания,  
19.10.2025 18:03
Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара. 

Във втория си двубой за деня осмият в схемата Милев загуби от номер 7 Диего Барето Санчес (Испания) с 1:6, 4:6 за 85 минути на корта.

Националът успя да вземе само един гейм в първия сет, а във втората част пропиля преднина от 3:1 и след 4:6 приключи участието си.

Българинът изигра четири мача вчера и днес, тъй като лошото време обърка програмата на надпреварата, в които записа три успеха и едно поражение.

Милев за последно достигна до полуфиналите на сингъл на турнир от ITF в Куршумлийска Баня (Сърбия) през юли.

