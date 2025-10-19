Подробно търсене

Ива Кръстева
Янаки Милев достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Испания
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Кастейон, Испания,  
19.10.2025 13:38
 (БТА)

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара. 

Осмият в схемата Милев се наложи над поставения под номер 2 Максим Шазал (Франция) с 6:2, 6:4 за час и 44 минути.

Българинът взе пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част стигна до пробив в седмия гейм, който му беше достатъчен, за да затвори мача.

За национала това беше трети пореден успех в надпреварата, а в спор за място на финала той ще играе по-късно днес срещу победителя от мача между номер 7 Диего Барето Санчес (Испания) и Игнасио Париска (Венецуела).

Милев за последно достигна до полуфиналите на сингъл на турнир от ITF в Куршумлийска Баня (Сърбия) през юли.

/ИК/

